Высшей награды удостоен уроженец Мысков, космонавт-испытатель «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» Александр Гребёнкин. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно документу, Александр Гребёнкин и его коллега Николай Чуб награждены за мужество и героизм, проявленные во время длительной космической экспедиции в составе экипажа Международной космической станции. Кузбассовец находился на орбите Земли с 4 марта по 25 октября 2024 года.

Напомним, что родной школе Александра Гребёнкина в Мысках будет присвоено его имя.