«СВОи Герои. Кузбасс»: члены Общественного совета отметили важность реализации региональной программы

– Очень нужная программа «СВОи Герои. Кузбасс», направленная на подготовку кадров для власти, для крупных предприятий, для бизнеса, для общественных организаций и ветеранов СВО. Ребята, проявившие себя на специальной военной операции как смелые и талантливые руководители, конечно же, будут востребованы и в гражданской жизни. Наша задача помочь им в этом переходе, с военной службы на гражданскую, – отметил Василий Александрович.

– Встает вопрос о том, как будут продолжать свою жизнь и служение Отечеству наши ребята, которые возвращаются со специальной военной операции, потому что мы знаем, что человек, который добровольно пошел защищать свое Отечество, он во благо Отечества и будет стараться все делать, для развития родного края и так далее. И вот как раз уникальность программы «СВОи Герои. Кузбасс» заключается в том, что парни, которые отслужили, которые честно воевали, они вернутся в родной регион и будут уже на благо родного региона работать. Они получат определенные знания, определенный опыт и будут потом реализовываться, – сказал Алексей Савин.

– Она идет в рамках программы, которой дал старт президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Стартовала эта программа в январе текущего года. На сегодняшний день принимаются заявки на участие в этой программе. Сегодняшняя ситуация требует нестандартных решений и смелых и отважных людей для того, чтобы решать эти задачи. Мы ждем этих людей. Это участники, ветераны, прошедшие зону боевых действий. Вне зависимости от сферы их применения в боевых условиях, играет роль только одно – то, что они проявили уже свою готовность служить отчизне. Мы надеемся как раз на то, что они лучшие свои качества проявят и в мирной жизни, в решении сложных задач в экономике региона, в решении сложных задач благополучия организаций различного уровня, то есть управленческих задач, – высказал свое мнение Андрей Михайлов.

– В Кузбассе стала действовать программа подготовки кадров «СВОи Герои. Кузбасс». Кемеровский государственный университет активно включился в реализацию этой программы. Богатый жизненный опыт и уникальные знания профессорско-преподавательского состава позволят вам получить новые компетенции, которые вы сможете использовать в мирной жизни. Не только наш регион, но и вся страна очень остро нуждаются в таких уникальных людях, которыми являетесь вы. Неоднократно вы доказали свою преданность на поле боя нашей стране, ее ценностям и идеалам. Уверен, что накопленные знания будут полезны на благо нашего региона. Желаю вам успешной работы, новых полезных контактов, а также победы нашей великой Родине.

О программе подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. Кузбасс» свое мнение высказали члены Общественного совета. Ветеран СВО, внештатный советник губернатора Кемеровской области по военно-патриотическому воспитанию на общественных началах Василий Винников отметил, что программа крайне необходима как участникам спецоперации, так и региону.По словам председателя региональной общественной организации «Кузбасский Союз ветеранов специальной военной операции» Алексея Савина, программа «СВОи Герои. Кузбасс» позволит участникам специальной военной операции, которые вернулись с фронта, продолжить службу уже на благо родного края, поможет раскрыть свой потенциал и реализовать себя в полной мере в мирной жизни.Ветеран военной службы, ветеран боевых действий, подполковник запаса ФСБ России Андрей Михайлов подчеркнул, что сейчас Кузбассу нужны смелые руководители, которые смогут укрепить управленческий аппарат в любом ведомстве или организации. Поэтому и приглашают к участию в программе «СВОи Герои. Кузбасс» именно тех, кто уже смог зарекомендовать себя, как решительный человек с желанием помочь своему региону и стране.Кемеровский государственный университет, в свою очередь, подключился к реализации программы. Его ректор, Александр Просеков рассказал, что преподавательский состав вуза окажет всю необходимую помощь и содействие, чтобы участники программы «СВОи Герои. Кузбасс» получили нужные знания и опыт, освоили те компетенции, которые помогут им в дальнейшей работе.Александр Юрьевич обратился к участникам СВО, которые пожелали пополнить кадровый потенциал региона.Напомним, подать заявку на участие в программе можно до 25 марта. Необходимо заполнить анкету, затем предстоит пройти тестирование и собеседование. По результатам конкурсного отбора кандидаты будут зачислены в резерв. За каждым закрепят наставника из числа заместителей губернатора, председателя правительства, депутатов, а также глав муниципалитетов. Работу на всех этапах будет курировать Общественный совет под председательством губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Принять участие в программе «СВОи Герои. Куzбасс» могут не только ветераны, но и действующие бойцы специальной военной операции. Для них обучение будет проводиться в отдельном формате с учетом специфики несения военной службы. Обучение начнется 1 сентября и продлится один год. За это время участники получат практический опыт решения реальных задач в экономике и социальной сфере и смогут работать в органах власти, местного самоуправления, в бизнесе, в общественных организациях. Самая актуальная информация о программе размещается в официальных аккаунтах программы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube.