Новокузнецкая компания, выпускающая молочные и кисломолочные изделия, оптимизирует производство разливной продукции по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Специалисты предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций подберут технологии, чтобы сократить время протекания процессов и случаи брака, уменьшить трудоемкость. Планируется, что пилотный проект заработает в полную силу через полгода, после чего бережливые технологии смогут применять на других производственных участках.