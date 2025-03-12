На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса обсудили вопросы противодействия кибермошенничеству. В рамках совместной деятельности с правоохранительными органами ведется активная работа по предотвращению подобных преступлений и повышению финансовой грамотности населения.

«На совещании с членами Правительства Президент России обсудил комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Это важнейшее направление, преступники загоняют людей в кредиты, вынуждают продавать жилье, а средства идут на финансирование наших врагов. У нас в Кузбассе уже год действует штаб по противодействию кибермошенникам с участием всех профильных структур, создана платформа по финансовой грамотности, принимаются совместные с банковской сферой решения. Эту работу будем продолжать», — отметил губернатор Илья Середюк.



В регионе внедрена Цифровая платформа финансовой грамотности населения Кузбасса. Благодаря этому ресурсу любой кузбассовец может повысить свой уровень финансовой грамотности, выбрать в календаре и посетить интересующее мероприятие, получить базовые инвестиционные знания, поделиться своим мнением. На платформе зарегистрировано уже более 47,5 тысячи пользователей, их количество за прошлый год увеличилось в 6 раз. Наполнением и развитием платформы занимается минфин Кузбасса и Региональный центр финансовой грамотности населения.

Правительство Кузбасса активно взаимодействует с операторами мобильной связи. Все операторы внедрили систему «Антифрод», которая позволила существенно уменьшить количество подозрительных звонков. В личном кабинете абонента реализована функция автоматической блокировки таких вызовов.