Соглашение подписали секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Документ подразумевает сотрудничество в области местного самоуправления, включая разработку предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере, содействие развитию межмуниципального и регионального сотрудничества, подготовку кадров для органов местного самоуправления, формирование инициатив по развитию местного самоуправления, а также разработку эффективных управленческих решений.

«ВАРМСУ в 2024 году получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества. При поддержке Администрации Президента мы выстроили эффективное взаимодействие с федеральной, региональной властью. Постоянно расширяется наше взаимодействие с главами муниципалитетов, муниципальными депутатами. Это год объявлен партией «Единая Россия» Годом муниципального депутата, и подписание соглашения расширит форматы нашего взаимодействия с партией, депутатским корпусом на местах. С «Единой Россией» у нас общие цели и задачи – повышение качества жизни людей, создание комфортной и безопасной среды, развитие территорий», – отметила Ирина Гусева.

«Единая Россия» и ВАРМСУ планируют совместную работу над реализацией федерального партийного проекта «Школа ЖКХ». В ходе этой деятельности они будут проводить мониторинг исполнения законодательства о местном самоуправлении. Одним из ключевых мероприятий станет масштабная просветительская акция «Диктант ЖКХ», которая поможет жителям страны лучше понять и запомнить права и обязанности организаций, входящих в систему ЖКХ. Кроме того, будут проводиться конкурсы на лучшие практики управления многоквартирными домами.

«Точек соприкосновения очень много. Одно из направлений, по которому мы плотно взаимодействуем, — реализация партийных проектов. У нас их 23, по каждому с ВАРМСУ пересекаемся. Жители активно участвуют в партпроектах, и те, которые доказали свою эффективность, востребованы. До 2026 года все они продолжат свою работу, а после – могут быть перезагружены или перестанут действовать», – рассказал Владимир Якушев.

ВАРМСУ уже активно участвует в таких партийных проектах, как «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт» и «Новая школа». Эти проекты направлены на создание объектов инфраструктуры в муниципалитетах, таких как общественные пространства, дворцы культуры, театры, музеи, библиотеки, спортивные залы, школы и детские сады.