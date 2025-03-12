Так называется конкурс от «Школы 21» для всех желающих от 18 лет с любым уровнем программирования. Участников разделят по трём категориям в соответствии с навыками: «Новичок», «Исследователь», «Эксперт».

С конкурсантами во время образовательных курсов будут работать ведущие IT-эксперты. Кроме того, участники пройдут онлайн-тестирование цифровых навыков. С 24 марта по 13 апреля будет проводиться «Цифровой диктант», который позволит определить уровень знания выбранного языка программирования.



По итогам первых трёх этапов станут известны имена трёх победителей уровня «Новичок», а также финалистов в категориях «Исследователь» и «Эксперт» (30 лучших участников в каждой из этих двух категорий). Список финалистов будет объявлен до 30 мая.

Очный финал конкурса запланирован на июль. Победители категорий «Исследователь» и «Эксперт» будут определены по сумме баллов за четыре этапа. Завершится финал торжественной церемонией награждения лучших участников во всех трёх категориях.



Зарегистрироваться на конкурс можно до 23 марта на официальном сайте.