В особой экономической зоне «Кузбасс» был зарегистрирован новый резидент – предприятие, которое будет заниматься выпуском растительных масел. Соглашение о строительстве завода было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Новый проект станет важным шагом в укреплении агропромышленного комплекса региона и удовлетворении растущего спроса на качественные растительные масла и белковые корма. Проектная мощность завода составит 2 150 тонн готовой продукции в сутки, обеспечивая высокое качество продукции и стабильность поставок», — отметил губернатор Илья Середюк.

Завод будет построен в Топкинском округе. По данным пресс-службы областного правительства, инвестиции в данный проект составят 9 млрд рублей. В результате также будет создано 440 новых рабочих мест. Среди выпускаемой продукции основной объем будет занимать рапсовое масло и шрот.