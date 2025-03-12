В преддверии 80-летия Великой Победы школьники из 120 школ Кузбасса приняли участие в тематической встрече. Ребятам рассказали о роли военной связи в годы Великой Отечественной войны, ее развитии и значении для управления боевыми действиями.

Особое внимание было уделено героизму связистов, которые, рискуя жизнью, обеспечивали бесперебойную передачу информации между командованием и войсками.

Школьников познакомили с историческими средствами связи, использовавшимися на фронте. Ребята узнали, как осуществлялось руководство армией и тылом. Особый акцент в ходе встречи был сделан на сохранении исторической памяти и уважении к подвигу советских воинов.