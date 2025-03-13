В рамках стратегической сессии «Кузбасский Университариум Стратега» на базе КемГУ сегодня обсуждают долгосрочные перспективы региона. Участие в дискуссии принимают более 300 школьников, студентов, молодых ученых, преподавателей, управленцев, а также доктор экономических наук, директор Центра стратегических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«С 2021 года в регионе реализуется Стратегия социально-экономического развития Кузбасса на период до 2035 года. Это гибкий документ, который корректируется, исходя из экономической ситуации. Так, в последнее время стала очевидной проблема нехватки кадров. Потому в прошлом году мы внесли в Стратегию дополнительный приоритет «Кузбасс — студенческий регион». В соответствии с ним мы увеличим количество студентов в вузах и колледжах к 2030 году. Также проводим масштабное обновление учреждений высшего и среднего образования для решения кадрового дефицита. Такие стратсессии позволяют и студентам, и состоявшимся ученым вырабатывать новые решения для развития экономики Кузбасса», — подчеркнул Илья Середюк.

В текущем году Стратегия также будет откорректирована с учетом национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, обозначенных Президентом РФ: повышение качества жизни, устойчивый экономический рост, развитие инфраструктуры и цифровизация. Исполнительные органы Кузбасса уже ведут работу по подготовке предложений.

Для достижения стратегических целей используются различные механизмы, среди них — участие в нацпроектах и госпрограммах, реализация программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года.

К работе над Стратегией был привлечен большой коллектив ведущих экспертов и ученых Московского государственного университета имени Ломоносова под руководством Владимира Квинта, а также целого ряда федеральных научно-исследовательских институтов.

После пленарного заседания в рамках сессии начали работу тематические секции и мероприятия по семи направлениям: «Кузбасс будущего: региональное стратегирование»; «Корпоративное и финансовое стратегирование Кузбасса»; «Индустриальное стратегирование Кузбасса»; «Стратегирование туризма, выставочно-ярмарочной деятельности и территориального брендинга Кузбасса»; «Первые шаги в стратегировании» (для бакалавров, магистрантов и аспирантов, ведущих научные исследования по стратегированию); «Философия и идеология стратегирования духовных и социально-экономических ценностей в Кузбассе: религия, культура, мораль»; «Юные Стратеги Кузбасса».

Организаторами сессии «Кузбасский Университариум Стратега» выступили КемГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке правительства Кузбасса.