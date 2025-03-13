На базе Кузбасского регионального института развития профессионального образования им. А.М. Тулеева проходит второй тур регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года— 2025». Он проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В очном туре конкурса участвуют 20 лучших педагогов и мастеров производственного обучения из колледжей и техникумов Кузбасса, которые успешно прошли отборочный этап. Участникам предстоит выполнить различные задания, продемонстрировать свои методические навыки и опыт практической подготовки студентов. В рамках конкурса преподаватели представят экспертному жюри индивидуальные презентации своих образовательных технологий.

По результатам очного тура в финал будут отобраны 10 педагогов. Заключительные соревнования пройдут в Кемерове с 21 по 25 апреля. В течение этих пяти дней участники будут решать образовательные кейсы, используя инновационные педагогические практики, проведут открытые занятия со студенческой группой и представят интерактивный монолог на тему «Моя профессия лучшая».

В мае будут подведены итоги региональных этапов и станут известны финалисты. Победитель будет представлять Кузбасс на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года», который пройдет в Курске 2 октября — в День среднего профессионального образования.