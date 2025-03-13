Сегодня Сергей Алексеев официально вступил в должность главы Белова. И перед этим, еще по дороге к зданию администрации, он записал свое первое видеообращение к горожанам.

Напомним, 11 марта на внеочередном заседании Горсовета депутаты Белова выбрали Сергея Алексеева на должность главы города. Ранее он занимал пост заместителя губернатора Кузбасса.

В своем видеообращении новый мэр коротко рассказал о себе, а также пообещал сделать все от него зависящее, чтобы город процветал.