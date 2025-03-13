Сегодня Сергей Алексеев официально вступил в должность главы Белова. И перед этим, еще по дороге к зданию администрации, он записал свое первое видеообращение к горожанам.
Напомним, 11 марта на внеочередном заседании Горсовета депутаты Белова выбрали Сергея Алексеева на должность главы города. Ранее он занимал пост заместителя губернатора Кузбасса.
В своем видеообращении новый мэр коротко рассказал о себе, а также пообещал сделать все от него зависящее, чтобы город процветал.
– Я – сибиряк и последние пять лет работал в правительстве Кузбасса. И по долгу своей работы я очень часто бывал в Белове и всей душой влюбился в этот город, ведь здесь действительно есть характер. Я хочу поблагодарить за оказанное мне доверие. Со всей ответственностью понимаю свое новое назначение и сделаю все возможное для того, чтобы Белово развивался и благоустраивался.