Культура идёт в соцсети

Жизнь современного человека сегодня трудно представить без интернета. Ведь с его помощью можно не только узнавать последние новости и общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, но и решать бытовые задачи. Например, дистанционно бронировать билеты на спектакли или концерты и оплачивать их. Учреждения культуры вместе с другими государственными структурами активно наращивают присутствие на различных онлайн-площадках. Разбираемся, почему это важно и правильно.

Объяснять и помогать

Обратная связь с жителями важна для органов государственной власти и местного самоуправления. Ведь она позволяет узнать реакцию на проводимую политику и понять, как сделать жизнь людей лучше. Люди уже давно высказывают своё мнение не на улицах городов, а в социальных сетях. Поэтому власти и пошли туда, создав целую систему госпабликов. Так обобщённо называют официальные страницы и сообщества государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в популярных соцсетях. На сегодняшний день в Кузбассе их насчитывается более трёх тысяч.

«Для наших жителей госпаблики стали главным источником достоверной информации в соцсетях, поэтому они должны быть интересными и актуальными. Немаловажно и то, что кузбассовцы на этих площадках могут решить вопросы практически в любой сфере жизни, а власти – получить обратную связь от населения», – рассказал губернатор Илья Середюк.

Глава Кузбасса, к слову, активно ведёт социальные сети. Каждый день он рассказывает о важных событиях из жизни нашего региона, публикует фото и видео из рабочих поездок, делится итогами недели. Такая публичная деятельность не осталась без внимания экспертов: согласно исследованию центра информационных коммуникаций «Рейтинг», по итогам февраля этого года Илья Середюк вошёл в число 15 лучших губернаторов России.

Мастера своего дела

Но вернёмся к госпабликам Кузбасса. Для выявления и популяризации лучших практик информирования и взаимодействия с населением в нашем регионе проводится специальный конкурс. Его организовали правительство Кузбасса и Центр управления регионом (ЦУР). Всего на конкурс поступило 350 заявок, лучших выявляли в десяти номинациях.

Официальные страницы эксперты оценивали по различным критериям. Например, общее оформление (фирменный стиль), разнообразие форматов, регулярность публикаций и их качество, а также активность аудитории.

Одним из победителей конкурса стала библиотека «Вдохновение» из Новокузнецка. Она преуспела в номинации «Лучший паблик учреждения культуры Кузбасса». На страницах библиотеки креативно рассказывают о проходящих в ней акциях и знакомят читателей с сотрудниками, делятся полезными советами. Также подписчиков информируют о последних новостях родного города, освещают благотворительные инициативы вроде сбора помощи участникам специальной военной операции и жителям прифронтовых регионов. Видно, что сообщество действительно живое: каждая публикация вызывает у аудитории отклик, а администратор не оставляет ни один комментарий без ответа.

Прорыв на культурном фронте

Работу библиотеки «Вдохновение» с социальными сетями курирует региональное министерство культуры и национальной политики. Вообще, эта сфера в соцсетях представлена достаточно широко: в одном только «ВКонтакте» насчитывается более полутора тысяч кузбасских госпабликов о культуре. В них публикуются интересные и полезные новости о работе учреждений, ближайших и действующих выставках, поступлениях новых книг в библиотеки, афиши концертов и спектаклей.

У самого министерства культуры и национальной политики Кузбасса есть официальные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также канал в «Телеграм». Называются они «Культура Кузбасса» и содержат актуальные новости о ключевых событиях, которые проходят в сфере культуры региона, а также о федеральных программах «Пушкинская карта» и «Земский работник культуры». Регулярно публикуются новости о реализации в регионе национальных проектов: с 2019 по 2024 год это был национальный проект «Культура», а с 2025 года – федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Большое внимание на страницах уделяется реализации в Кузбассе государственной национальной политики, работе с коренными малочисленными народами и социокультурной адаптации иностранных граждан.

Крупные региональные события также находят отражение в материалах минкульта. В соцсетях размещаются анонсы главных событий сферы культуры: гастроли ведущих театров в Кузбассе, проведение федеральных выставочных проектов столичных музеев, фестивалей регионального, всероссийского и международного масштаба. Среди них – Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», Международный фестиваль Юрия Гагарина, Международный шахтёрский «Сабантуй», международный фестиваль «КуZня ДжаzZ», Всекузбасский фестиваль-конкурс «Виктория. Песни Победы» и другие.

Специалисты не только рассказывают о крупных мероприятиях, но и проводят их с пользой для дальнейшей работы. Например, на прошлогодней «Динотерре» прошёл образовательный практический семинар для медиаспециалистов учреждений культуры «Бренд-менеджмент». Спикерами стали специальные гости фестиваля Анастасия Никулина и Анна Сатышева. Эксперты познакомили участников с архитектурой брендов организаций учреждений культуры, обсудили с ними опыт медиапланирования и научили создавать креативные концепции. В ходе практической части семинара была создана концепция PR-проекта для продвижения услуг в рамках «Пушкинской карты». Всё это позволило специалистам пресс-служб новыми глазами взглянуть на стратегию своих медиапроектов и дало новые знания для их дальнейшего развития.

Активно ведёт социальные сети и министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова. На своих страницах она рассказывает о значимых событиях сферы культуры нашего региона и всей страны в целом, делится личным мнением о выставках, спектаклях и акциях, сообщает о ходе ремонтов учреждений. Кроме того, министр отвечает на вопросы в комментариях и личных сообщениях. Подобная активность и открытость привели к тому, что за прошлый год число подписчиков Ольги Феофановой выросло в семь раз: с 1 203 до 8 321 человека.

О работе – креативно

Флагманами работы в социальных сетях являются паблики государственных учреждений культуры. Не секрет, что в сфере культуры работают творческие и креативные люди. Поэтому и свои социальные сети они делают интересными, наполняют их разнообразным контентом и всегда нестандартно подходят к созданию публикаций. На начало марта этого года у госпабликов подведомственных учреждений регионального минкульта свыше 205 тысяч подписчиков, и их число растёт с каждым днём.

Кузбасские учреждения сферы культуры активно развивают в своих социальных сетях современные форматы. Например, Кузбасский краеведческий музей запустил серию научно-образовательных подкастов «Маршалы Победы: лица и судьбы». Они стали частью серии мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первый выпуск рассказывает о легендарном человеке – маршале Победы Иване Степановиче Коневе. Следующий выпуск будет посвящён Кириллу Афанасьевичу Мерецкову, работа над выпуском уже завершена, скоро он станет доступен подписчикам музея.

Формат подкаста активно использует и Музыкальный театр Кузбасса имени А. К. Боброва. Он называется «Гримёрка» и уже успел получить признание: театральному подкасту оказывается поддержка через «VK гранты». В гости к ведущим приходят артисты театров региона. В выпусках обсуждаются спектакли, работа актёров и постановщиков, рассказывается о театральных жанрах и традициях. Ещё одним популярным форматом, который театр взял на вооружение, являются VK-клипы – яркие, красочные и профессиональные короткие вертикальные ролики с анонсами ближайших мероприятий и спектаклей. Также через клипы подвигается программа «Пушкинская карта», направленная на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи.

Самым крупным пабликом сферы культуры Кузбасса в соцсети «ВКонтакте» обладает «Томская Писаница». На него подписаны более 25 тысяч человек. Музей-заповедник делится с различными публикациями: анонсами экскурсий и крупных праздников, постами о предметах из фондов музея, информацией о развитии археологии на своей территории. О, казалось бы, сложных научных вещах говорится просто и легко, как того и требуют социальные сети. Также специалисты музея снимают научно-познавательные клипы. А наибольшей популярностью у подписчиков пользуются публикации про обитателей музейного зоопарка.

Более 16 тысяч подписчиков «ВКонтакте» у Новокузнецкого драматического театра. Над пабликом работают профессионалы театрального искусства, которые отличаются необычным слогом. Материалы гармонично дополняют качественные фотографии и видеозаписи. Помимо афиши событий, театр делится с подписчиками закулисной жизнью: показывает театральные цеха, костюмы и репетиционный процесс.