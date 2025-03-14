Актуальные вопросы развития региона рассмотрели на заседании экономического совета при губернаторе Кузбасса под председательством Ильи Середюка. Участие в обсуждении принял доктор экономических наук, иностранный член РАН, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Квинт, под чьим руководством была разработана Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года.

«Сегодня перед нами стоят новые вызовы, основной из них связан с кризисом в угольной промышленности, из-за которого бюджет области недополучил 56 млрд рублей по налогу на прибыль. В сложившейся ситуации для нас особенно важна диверсификация экономики, развитие неугольных отраслей. В прошлом году мы провели большую работу по корректировке Стратегии-2035, в этом году продолжаем вносить актуальные изменения», – отметил Илья Середюк.

Так, планируется снизить зависимость экономики от импорта для достижения национальной цели развития «Технологическое лидерство».

Ещё в прошлом году Стратегия-2035 пополнилась дополнительным приоритетом «Кузбасс-студенческий регион». Отремонтировано общежитие №3 КузГТУ, завершается обновление общежития №4, столовой и учебного корпуса №4. Учебный комплекс КемГУ уже открыт после капитального ремонта. На модернизацию материально-технической базы колледжей и техникумов выделен почти 1 млрд рублей по федеральному проекту «Профессионалитет». Кроме того, по этому проекту обучаются около 4,6 тысяч первокурсников. По запросу работодателей открываются новые специальности, со школьниками проводят профориентационные занятия. Добавим, что в ходе заседания экономического совета вручили дипломы 32 выпускникам магистерской программы «Экономическая и финансовая стратегия» (18 из которых – отличники), реализуемой Институтом экономики и управления КемГУ.

Продолжается работа по развитию организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и самозанятости в Кузбассе. За последние 5 лет на 8% увеличилось количество субъектов предпринимательской деятельности, на 36% — созданных фирм и индивидуальных предпринимателей, а самозанятых – более чем в 13 раз. В Кузбассе в малом бизнесе работает около трети всех занятых в экномике региона, то есть почти 340 тысяч человек, это почти треть всех занятых в экономике региона.

Кроме того, в Кузбассе созданы территории опережающего развития и особые экономические зоны, где предусмотрены налоговые преференции. В минувшем году статус резидента ТОР получила 21 организация (в 2023-м было 5 резидентов).