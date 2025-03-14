В городах и округах Кузбасса проходят просветительские, культурные и научные мероприятия, посвященные Дню православной книги. Праздник отмечается в России 14 марта.

В Кемеровском епархиальном управлении состоялось пленарное заседание, главной темой которого стало «80-летие Великой Победы: духовный опыт поколений». С докладами выступили представители епархии, органов исполнительной власти и образовательных учреждений.

Мероприятие продолжили круглые столы. В «Музее истории Православия на земле Кузнецкой» руководители методических объединений и учителя литературы собрались на встрече «Родина-Дочь» как новая максима, рожденная нашим временем». В числе ведущих — участник СВО и поэт Виталий Дорофеев. В Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи преподаватели, учащиеся воскресных школ и Православной гимназии г. Кемерово обсудили тему «Великий дар на все времена — слово».

Тема круглого стола в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова — «Духовное наследие в книгах и чтении». Руководители государственных и муниципальных библиотек и библиотек вузов, священнослужители, писатели подчеркнули роль православной литературы в духовно-нравственном и патриотическом воспитании современной молодежи, рассмотрели варианты продвижения чтения высокохудожественных книг как неотъемлемой части культуры любого человека.