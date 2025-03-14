СУЭК-Кузбасс обновила автопарк спецтехники

Управление по профилактике и рекультивации (УПиР) – крупнейшее автотранспортное предприятие компании СУЭК-Кузбасс, с начала года пополнило свой автопарк 13-ю единицами специализированной техники.

В автопарке предприятия появились автокраны, автомобили для перевозки грузов, автотопливозаправщик, тракторы и коммунальные машины для всесезонной уборки дорог.

Техника приобретена Сибирской угольной энергетической компанией в рамках инвестиционного проекта по отказу от услуг аутсорсинга и позволит Компании полностью уйти от работы с подрядными организациями, а также открыть новые рабочие места.

Все автомобили оборудованы необходимыми функциями для безопасного и комфортного управления, такие как круиз-контроль, моторный тормоз, система автоматического пожаротушения, радиостанция и т.д. Кабины оснащены системой кондиционирования воздуха, что создает комфортные условия труда.

– Водители уже опробовали новую технику и дали высокую оценку эксплуатационным качествам машин. Глобальное пополнение автопарка увеличит эффективность оказания услуг и, главное, безопасность автоперевозок, – рассказывает исполнительный директор АО «УПиР» Александр Докуко.

В общей сложности с начала 2024 года в УПиР поступило 39 единиц различной автотехники.

В скором времени ожидается поступление четырех гусеничных экскаваторов, двух экскаваторов-погрузчиков с навесным оборудованием и автотопливозаправщик. Они предназначены для выполнения работ на угольных складах, погрузочных комплексах и поддержания производства предприятий компании «СУЭК-Кузбасс».

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Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.