Сегодня в многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» начались соревнования по универсальному бою, приуроченные к 80-летию Победы. В турнире принимают участие 600 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 60 регионов страны.

Кузбасс представят 180 сильнейших спортсменов, среди которых победители и призеры Сибирского федерального округа, всероссийских соревнований, первенств России и мира. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать свои навыки в метании ножей и стрельбе, а также выявить сильнейших в рукопашном бою. Завершится турнир 16 марта, в этот день состоятся финальные поединки и пройдет награждение победителей.

В музеях Кузбасса проходит масштабный выставочный проект «Великие сражения. Великие победы». Сегодня стартовал четвертый этап реализации проекта, в рамках которого представлена экспозиция «Стратегия и отвага: Курск’43», посвященная Курской битве. На площадке отдела военной истории Кузбасского краеведческого музея прошел Всекузбасский Час мужества «Следами героев Курской битвы». В нем приняли участие школьники, студенты, представители общественных организаций, а также ветераны СВО Максим Демидов и Илья Струков. Ребятам рассказали о Курской дуге, тактике советских и немецких войск, подвиге кузбассовцев и вкладе тылового Кузбасса. Также на выставке представлены экспонаты из фондов музея: модель советского танка Т-34, револьвер системы Нагана, танковая радиостанция, гильзы танковых снарядов, немецкая канистра, земля с мест боев на Прохоровском поле, муляж «коктейля Молотова».

В Листвянском сельском доме культуры Тяжинского муниципального округа прошла викторина для старшеклассников «Песни Великой Отечественной войны». Ребята приняли участие в конкурсах на знание песен военных лет, а также исполнили любимые — «Катюша», «Журавли», «Три танкиста», «Синий платочек», «Смуглянка», «День Победы». Победителям викторины вручены грамоты и подарки.

В школе села Вишневка Беловского муниципального округа активисты «Движения Первых» организовали для учеников начальной школы патриотическое мероприятие «Женские лица Победы», посвященное женщинам-героям Великой Отечественной войны. Ребята узнали о важной роли женщин в обществе и их вкладе в историю нашей страны. Также рассказали о героических судьбах защитниц Родины — Зои Космодемьянской, Екатерины Зеленко, Валентины Гризодубовой, Марины Расковой и многих других.

Школьникам из Белова и Березовского рассказали о финансовой системе страны в годы Великой Отечественной войны. Представители регионального отделения Центробанка и минфина Кузбасса открыли цикл уроков к 80-летию Победы. Первые уроки прошли для старшеклассников школы №32 Белова и лицея №17 Березовского. Юным кузбассовцам рассказали о работе финансовой системы в годы войны, направлениях деятельности и обязанностях сотрудников Госбанка СССР, мерах для привлечения средств и многом другом. За знание истории города самый активный школьник получил подарок от Центробанка — памятную монету из серии «Города трудовой доблести». Уроки Победы проводятся в школах региона в преддверии 9 мая. До середины апреля министерство финансов Кузбасса совместно с Центральным банком проведут еще восемь таких мероприятий для учеников школ из Березовского, Кемерова и Белова.