Продукция кузбасских химиков получила федеральный сертификат соответствия «Минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками». «Зеленые» удобрения — один из современных трендов в сфере мирового сельского хозяйства. Они позволяют получать экологически чистую продукцию, улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие и способствуют сохранению экосистемы.

«Кемеровский «Азот» стал самым восточным производителем «зеленой» продукции в России и первым предприятием, получившим федеральный сертификат качества в Сибирском федеральном округе. Внедряя в производство современные технологии, предприятие решает целый ряд важных задач — развивает выпуск перспективной на мировом рынке продукции, обеспечивает агропромышленный сектор качественными удобрениями, заботится об экологии региона, укрепляет технологический и продовольственный суверенитет Кузбасса и всей страны», — отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин.

В ходе сертификации эксперты проверили экологическую чистоту кузбасских удобрений, их воздействие на окружающую среду. Федеральный сертификат подтверждает высокое качество продукта. Стандарт определяет строгие требования к содержанию тяжелых металлов и мышьяка в продукции. В результате получены положительные результаты испытаний, которые подтвердили, что продукт безопасен для человека и почвы. Теперь предприятие имеет право маркировать производимый карбамид марки Б знаком «Зеленый эталон».

Минеральные удобрения играют большую роль в развитии агропромышленного комплекса Кузбасса. За последние 5 лет количество применяемых удобрений выросло практически в два раза — с 40 до 80 тысяч тонн. Это позволяет селянам ежегодно увеличивать урожайность зерновых, технических культур, картофеля и овощей, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность региона.

С 2018 года для сельхозтоваропроизводителей Кузбасса ежегодно действует программа отсроченного платежа за удобрения, что позволяет получить в полном объеме необходимые удобрения к началу полевого сезона, а рассчитаться за них осенью, после сбора урожая.

В данный момент на площадке особой экономической зоны производственно-промышленного типа (ОЭЗ) «Кузбасс» в Кемерове ООО «ГРАС» (входит в группу компаний «Азот») организует производство еще одного вида удобрений — гранулированного сульфата аммония. Инвестиции в проект составляют 1,3 млрд рублей.

Гранулированный сульфат аммония — эффективное азотное удобрение с высоким содержанием серы. В сельском хозяйстве применяется при выращивании зерновых, масличных, кормовых и овощных культур. Среди сельхозпроизводителей более востребована гранулированная форма этого удобрения, которая равномерно питает растения, а при транспортировке не слеживается и сохраняет свои полезные свойства.