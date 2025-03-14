Урок мужества состоялся в посёлке Звёздный.

Участник специальной военной операции Дмитрий Б. поделился воспоминаниями о службе, рассказал о чувстве долга перед Родиной, о взаимопомощи и поддержке в условиях СВО.

«Важно помнить, что истинная сила страны — это не оружие, а дух людей, готовых защищать ее», – подчеркнул воин.

А в посёлке Крапивинский ученики и педагоги местной школы в рамках акции “СВОих не бросаем” сделали своими руками партию окопных свечей, которые можно использовать в том числе для подогрева еды. Помимо этого, школьники пишут письма бойцам на фронт, собирают посылки с теплыми вещами и продуктами.