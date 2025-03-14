На базе Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова создано новое отделение детской онкологии. Оно будет специализироваться на оказании помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, не только из Кузбасса, но и из других регионов страны.

«Новое онкологическое отделение, открывшееся на базе крупнейшей областной детской клиники, соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи. Совместная работа с врачами-онкологами из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Кузбасского онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта значительно улучшит онкологическую службу в регионе и повысит шансы на выздоровление детей. Кроме того, в отделении созданы все условия для комфортного пребывания как детей, так и их сопровождающих», — отметил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

В КОДКБ им. Ю.А. Атаманова круглосуточно оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь детям по 73 направлениям, используя высокотехнологичные методы лечения. Помощь детям с онкологическими заболеваниями требует комплексного подхода и тесного взаимодействия детских врачей различных специальностей. Больничный комплекс включает в себя мощную лабораторную и диагностическую службы, а также отделения реанимации, лучевой и функциональной диагностики, оснащенные самым передовым оборудованием.

Отделение детской онкологии дополнительно оснащено современной медицинской техникой: аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), инфузоматами, УЗИ-оборудованием и наркозными аппаратами. Здесь также предусмотрены специальные боксы для пациентов с тяжелым иммунодефицитом, кабинет химиотерапии и манипуляционный кабинет.

Современное оборудование для операций позволяет качественно проводить хирургические вмешательства. Врачи отделения имеют большой опыт оказания медицинской помощи, в том числе оперативной, пациентам с онкозаболеваниями. Взаимодействие с ведущими детскими онкологами из федеральных центров позволяет им постоянно повышать свой профессионализм.

Курировать работу отделения будет Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В отделении будет применяться индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая современные протоколы и клинические рекомендации, что обеспечит эффективное лечение и быстрое восстановление.

Для комфорта маленьких пациентов и их родителей предусмотрены палаты, где они могут находиться вместе. Чтобы дети, проходящие длительный курс лечения, не чувствовали себя изолированными от общества и быстрее адаптировались к обычной жизни после выздоровления, в отделении работает госпитальная школа. Здесь ребята могут учиться, заниматься творчеством и играть. Классы оснащены современным мультимедийным оборудованием: интерактивной доской, планшетами и стационарными компьютерами с необходимым программным обеспечением. Также есть веб-камеры для дистанционного участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах.

К открытию детского онкологического отделения была приурочена конференция «Хирургическое лечение онкологических заболеваний у детей», которая состоялась сегодня в Кемерове на базе КОДКБ им. Ю.А. Атаманова. В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области детской хирургии, онкологии, лучевой диагностики и других смежных направлений из разных регионов страны. Они обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы, касающиеся лечения онкологических заболеваний у детей. Одним из спикеров конференции стал детский онколог, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Николай Грачев. Он рассказал об опыте и организации онкологической службы на базе региональных детских больниц.