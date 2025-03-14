Третий сезон конкурса для авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» пройдет с марта по май 2025 года. 300 победителей получат почетное право проведения экскурсий в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в городах-героях, городах трудовой доблести и городах воинской славы на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

В настоящее время в сообщество «Проводники смыслов.Экскурсоводы» входит более 12 тыс. гидов, педагогов и краеведов со всей страны, продвигающих туристический потенциал регионов. Итогом второго сезона конкурса «Проводники смыслов.Экскурсоводы» стало создание 400 технологических карт экскурсий, которые будут включены в программы путешествий по России. Их разработка осуществлялась участниками под руководством опытных гидов-наставников программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Успешное проведение предыдущих двух сезонов конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы» показало высокий потенциал и творческий подход гидов- экскурсоводов, вдохновляя на дальнейшее развитие проекта.

В 2025 году конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» пройдет в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым условием заявочного этапа станет соответствие технологических карт экскурсий военно-патриотической тематике, основанной на истории Великой Отечественной войны.

К участию приглашаются: аттестованные гиды экскурсоводы и аттестованные гиды-переводчики, сотрудники музеев военно-патриотической тематики, авторы экскурсионного контента, посвященного памяти Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, менеджеры сферы туризма, студенты и преподаватели исторического профиля, а также участники и победители прошлых сезонов конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте morethantrip.ru/konkurs_gid с 17 марта 2025 года.

В конкурсе смогут принять участие граждане Российской Федерации из всех 89 регионов, а также представители Республики Беларусь (Минск и Брестская крепость), достигшие 18-летнего возраста.