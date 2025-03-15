В рамках рабочего визита в Кузбасс статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества», председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева провела заседание, на котором обсудили достижения по основным направлениям и наметили планы на 2025 год.

— По итогам прошлого года сразу несколько наших проектов получили высокие оценки профессиональных экспертов. Не менее насыщенным будет и предстоящий год. Одним из самых масштабных событий станет Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», — отметила Анна Цивилева.

Она подчеркнула, что за три года «На крыльях» вырос из регионального конкурса в международный проект. В этом году финал конкурса пройдёт в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, на заседании Совета обсудили опыт кузбасских образовательных проектов по психолого-педагогической поддержке детей из семей участников специальной военной операции. Анне Цивилевой представили наработки региональных практик и кластерную модель профессиональной подготовки молодежи.

Председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Ирина Федорова сообщила, что в 2025 году в регионе будут реализованы проекты, направленные на улучшение качества жизни участников и ветеранов СВО и их семей. Также планируется реализация проектов, направленных на сохранение исторической памяти молодежи и на поддержку репродуктивного здоровья и традиционных семейных ценностей среди студенческой молодежи.