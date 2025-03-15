Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провела встречу с ветеранами спецоперации, членами их семей и сотрудниками филиала фонда в Кемеровской области – Кузбассе.

— За почти два года работы фонда нам удалось создать в России комплексную систему поддержки ветеранов специальной военной операции и родных погибших героев. Благодарю сотрудников филиала в Кузбассе — людей доброго сердца и широкой души — за то, что они очень внимательно относятся к запросам. Социальных координаторов филиала можно ставить в пример — 79 человек приняли более 43 тысяч обращений, из них положительное решение уже нашли 99%, — подчеркнула Анна Цивилева.

Особое внимание уделили перечню поручений Президента России, сформированному по итогам встречи главы государства с женщинами фонда в преддверии Международного женского дня. Анна Цивилева объяснила, что теперь фонд «Защитники Отечества» сможет работать с членами семей пропавших без вести героев СВО, а также сопровождать участников формирований «Шторм Z», которые получат возможность оформить удостоверение ветерана боевых действий.

Кроме того, меры социальной поддержки планируется распространить на несовершеннолетних братьев и сестер погибших защитников, а также на детей в возрасте до 18 лет, которых они воспитывали, но не успели усыновить или удочерить. В список родственников участника СВО, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели, будут включены совершеннолетние дети героя.

Участники встречи обсудили взаимодействие с региональным правительством и ряд ключевых проектов филиала фонда «Защитники Отечества» в Кемеровской области: по спортивной адаптации, обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов специальной военной операции.

В ходе мероприятия Анна Цивилева вручила удостоверения ветерана боевых действий ветеранам СВО и наградила социальных координаторов Кузбасса.