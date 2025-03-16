В Кузбассе запустили программу для участников СВО «Реабилитация через спорт»

Фонд «Защитники Отечества», госкорпорация Ростех и Правительство Кузбасса запустили для участников СВО программу «Реабилитация через спорт». Старт ей дали статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных и генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор.

Пилотной площадкой проекта, направленного на обеспечение участников спецоперации спортивными протезами и обучение их использованию, а также подготовку инструкторов по адаптивному горнолыжному спорту из числа ветеранов СВО, стал оздоровительный комплекс «Танай». Первый горнолыжный спуск в рамках программы с использованием специализированных протезов совершили ветераны СВО Валентин Королев и Денис Гаевский.

«Сегодня в Кузбассе мы открыли программу, которая дает возможность ветеранам СВО, получившим инвалидность, встать на горные лыжи. Программа начинается еще в момент протезирования, а на горнолыжном курорте продолжается под руководством опытных наставников. Мы будем готовить инструкторов по зимним видам спорта, чтобы потом они могли обучать героев спецоперации в других регионах. Наша цель — сделать горные лыжи доступным видом спорта для защитников независимо от места проживания. Мы уже получили более 50 заявок от желающих войти в программу. Проделана очень серьезная работа. Благодарю партнеров АО «ЦИТО» Ростеха, региональные органы власти, правительство Кузбасса. От того, насколько качественно изготовлен протез, насколько точно он подобран, зависят спортивные достижения. И если раньше это были импортные протезы, то теперь и отечественные производители делают профессиональные, высокотехнологичные ТСР, выдерживающие большие нагрузки и позволяющие заниматься спортом», — подчеркнула Анна Цивилева.

Председатель фонда отметила, что востребованность программы обусловлена большой популярностью зимних видов спорта среди участников и ветеранов СВО. Так, она обратила внимание на то, что в эти дни в Ханты-Мансийске проходит «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, в котором ветераны с инвалидностью соревнуются в пяти дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

«Реабилитация героев специальной военной операции, их адаптация к мирной жизни — одно из приоритетных направлений нашей работы. В Кузбассе расположены такие горнолыжные курорты, как СТК «Шерегеш», оздоровительный экокомплекс «Танай», гора Югус в Междуреченске, склон Зенковский в Прокопьевске и другие объекты. Наш регион может стать одним из центров реабилитации при помощи спорта для ветеранов СВО из всех субъектов Российской Федерации. В перспективе такие занятия позволят подготовить кандидатов для паралимпийской команды России», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В дальнейшем программу «Реабилитация через спорт» планируется масштабировать на другие регионы России. Участники пилотного этапа, реализуемого в Кузбассе, к этому моменту смогут получить необходимую квалификацию для работы инструкторами по горнолыжным дисциплинам адаптивного спорта.

«Высокотехнологичное протезирование сегодня меняет социальную реальность, позволяя людям с ампутациями оставаться активными в жизни. Входящий в Ростех Центр инноваций в травматологии и ортопедии имеет широчайшие компетенции в области протезирования, в том числе в создании узкоспециализированных технических средств реабилитации – спортивных протезов. Они обеспечивают возможность заниматься различными видами адаптивного спорта, будь то бег, горные лыжи или сноуборд, участвовать в соревнованиях и, несмотря на ранения, достигать новых высот», — отметил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных.

Генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор рассказал, что работа по спортивному протезированию ветеранов СВО, обратившихся в фонд «Защитники Отечества», ведется со дня основания фонда.

«За это время ЦИТО предоставил спортивные протезы 168 ветеранам. Наши пациенты занимаются спортом, побеждают в соревнованиях, управляют автомобилем, ведут активный образ жизни. Всего с 2022 года мы изготовили свыше 5000 высокотехнологичных протезов различной функциональности», — объяснил Виктор Спектор.

Один из участников программы, ветеран СВО Денис Гаевский, выполнял боевые задачи в составе 104-й десантно-штурмовой дивизии. В 2024 году получил ранение и вернулся из зоны СВО.

«Мне помогали врачи, волонтеры, медицинский персонал, реабилитологи. Очень большой вклад сделал фонд «Защитники Отечества», в частности мой социальный координатор Сапаева Юлия Алексеевна. Сделали все возможное, чтобы я вернулся к полноценной жизни, предоставили возможность стать горнолыжником. Сегодня буквально четвертый день, как я занимаюсь горными лыжами, и мне это очень нравится», — поделился Денис Гаевский. Он подчеркнул, что после прохождения программы планирует стать инструктором и помогать другим ветеранам СВО осваивать горнолыжные дисциплины.

Также в рамках церемонии открытия проекта «Реабилитация через спорт» состоялось совещание «Запуск программы развития зимних видов спорта для реабилитации участников СВО — парасноуборд и лыжи», посвященное вопросам создания учреждений высокотехнологичного протезирования в регионах и формированию в них центров развития компетенций спортивного протезирования инвалидов. Кроме того, обсуждались пути совершенствования действующего законодательства в области обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.