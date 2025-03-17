Митинг-концерт «Крымская весна. 11 лет в родной гавани. Вместе строим будущее», посвященный воссоединению Крыма с Россией, по традиции состоится в линейном парке бульвара Строителей в Кемерове, начало в 15:30.

Участниками патриотического праздника станут около 10 тысяч человек разного возраста — школьники, студенты, представители профсоюзов и других общественных, молодежных организаций, ветераны, семьи с детьми.

На главной сцене будет организована праздничная культурно-историческая программа. С приветственным словом к собравшимся обратятся губернатор Кузбасса Илья Середюк, представители правительства региона, герои специальной военной операции.

Для гостей организуют праздничные локации: фотозоны «Российского географического общества», «Русские традиции». Для маленьких зрителей предусмотрят игровые площадки с активностями, аниматорами и ростовыми фигурами. Будут работать шесть выставок и 12 мастер-классов и прикладных лабораторий.