Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе обсудил с местным губернатором Виталием Хоценко приоритетные вопросы развития региона.

Полпред главы государства подчеркнул важность поступательного социально-экономического развития региона.

«В Омской области видны ощутимые позитивные изменения, существует много планов инвестиционного развития, при этом есть и свои сложности, важно детально прорабатывать возникающие вопросы с федеральными министерствами и ведомствами, и аппарат полномочного представителя готов оказывать необходимую помощь», – сказал Анатолий Серышев.

Говоря об основных показателях социально-экономического развития Омской области за 2024 год, глава региона отметил положительную динамику, добавив, что по прогнозам такая тенденция сохранится и в этом году. Так, объём промышленного производства в регионе вырос на 3,3%. Наибольший вклад обеспечили основные обрабатывающие отрасли, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Объем производства продукции сельского хозяйства за прошлый год составил более 142 миллиардов рублей, что выше на 17% показателя 2023 года. Виталий Хоценко рассказал, что это второй результат по динамике показателя по России.

Ключевой вопрос повестки встречи – участие региона в реализации новых национальных проектов. Направлением, требующим постоянного внимания со стороны региональных органов власти, полномочный представитель назвал ситуацию в жилищно-коммунальной сфере.

«Тема ЖКХ остаётся одной из самых чувствительных для наших граждан», – убеждён Анатолий Серышев.

В этой связи при подготовке к следующему отопительному периоду следует направить дополнительные усилия на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт тепловых сетей. Ещё одна сфера, в которой необходимо нарастить усилия, – восстановление прав граждан-участников долевого строительства. В 2024 году из реестра проблемных в Омской области исключено 7 объектов, важно, чтобы права каждого дольщика в регионе были восстановлены, добавил полпред.

Также Анатолий Серышев совместно с Виталием Хоценко встретился с участниками специальной военной операции и лидерами крупнейших молодёжных общественных организаций региона. Центральной темой обсуждения стала подготовка к одному из главных событий года – празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Приветствуя молодых людей, полномочный представитель отметил символизм 2025 года, объявленного по инициативе Президента России Годом защитника Отечества.

«В этом году мы празднуем юбилей Великой Победы, за неё деды и прадеды дорого заплатили, но сегодня вновь наши ребята вынуждены мужественно защищать право России жить самостоятельно, строить будущее для наших детей, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности», – сказал он.

По словам Анатолия Серышева, в нашей стране созданы большие возможности для молодёжи, в частности, действуют различные патриотические движения.

«Вас объединяет активная жизненная позиция, желание работать и реализовывать свой творческий потенциал на благо Родины», – обратился полномочный представитель к участникам встречи. Крайне важно, чтобы молодые люди не забывали нашего великого прошлого, опираясь на него, развивали российское государство в созидательном ключе, убеждён полпред.

Участники встречи остановились на мероприятиях, которые пройдут в Омске, как в молодёжной столице России. По мнению полномочного представителя, победа в конкурсе стала возможной благодаря тому, что жители разных регионов Сибири выступили как единая команда, проявив взаимопомощь.

«К вам будут приезжать гости из разных регионов России, необходимо показать, как живут сибиряки, на какие достижения предков опираются, каким мы видим будущее наших регионов и всей России», – отметил Анатолий Серышев.

Отдельно полпред встретился с участниками специальной военной операции. После возвращения домой, военнослужащие вошли в региональную программу содействия занятости. О своем опыте они рассказали полномочному представителю.

«Президент России неоднократно отмечал, что люди, проявившие лучшие качества в бою, умеющие вести за собой товарищей, должны иметь возможность реализовать свои таланты в мирной жизни», – сказал Анатолий Серышев. Он поблагодарил участников спецоперации, которые активно включились в патриотическую работу с молодым поколением. «Важный акцент в работе с молодёжью сегодня – связь прошлого и настоящего, проведение исторических параллелей», – добавил он.