В образовательных организациях Кузбасса проходят уроки мужества, патриотические акции и классные часы, посвященные одиннадцатой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Российское общество «Знание» подготовило цикл лекций «Крым: вчера, сегодня, завтра». Первыми слушателями стали учащиеся кемеровского лицея №62 и студенты Тяжинского агропромышленного техникума. В КемГУ сенатор РФ Алексей Синицын прочитал лекцию о возвращении полуострова в состав России.

В течение недели во всех учебных заведениях региона проходят «Разговоры о важном». Основные темы уроков посвящены патриотизму и историческому просвещению. В школе №1 Калтана в рамках урока организован просмотр видеоматериалов об истории края и детском центре «Артек». Также здесь проходит выставка «Погружение в мир фотографии и уникальных мест Крыма». На фото запечатлели красоты природы, уникальные памятники архитектуры и культурные особенности полуострова.

Студенты Новокузнецкого транспортно-технологического техникума встретились с участником операции по возвращению Крыма Евгением Глыбиным. Он поделился воспоминаниями о службе, отметив важность целей операции. В апреле 2014 года Евгений был награжден медалью «За возвращение Крыма» по указу Министра обороны РФ. В Юрге ветеран СВО Евгений Тененев побывал в детском доме «Радуга», который окончил в 2010 году. Он встретился с воспитанниками и поделился своими впечатлениями о военной службе, поблагодарил ребят за поддержку и письма.