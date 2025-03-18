В школе № 16 Березовского на встречу с ветераном специальной военной операции Александром Борисовым собрались дети и педагоги.

Защитник Отечества поделился своими воспоминаниями о службе, рассказал о героизме бойцов и ценностях в экстремальных ситуациях. Он проходил службу с сентября 2022 года по январь 2025 года в должности старшего сержанта, командира отделения. Отмечен медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и другими наградами. Александр Борисов ведет активную общественную жизнь, состоит в общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», занимается спортом.