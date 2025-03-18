В Шерегеше, в конференц-зале гостиницы «Ольга» прошла конференция «Дни венчура в Сибири», организованная командой Кузбасского технопарка. На одной площадке встретились перспективные технологические проекты из Кузбасса и заинтересованные в таких разработках инвесторы: представители венчурных фондов, ассоциации инвесторов Сибири, Урала и Дальнего востока, союза организаций бизнес-ангелов Санкт-Петербурга и частные инвесторы, готовые к вложениям в технологическое развитие региона и страны в целом.

Открыли конференцию генеральный директор Кузбасского технопарка Евменова Татьяна и президент Клуба инвесторов Сибири, Урала и Дальнего востока Андрей Заворин, озвучив главную цель «Дней венчура в Сибири»: помочь инвесторам и стартапам найти друг друга друг, и выбрать подходящие форматы взаимодействия для развития и масштабирования проектов.

В ходе панельной дискуссии «Точки входа в венчур» Виталий Гредин (компания SmartInvest) анонсировал создание Клуба инвесторов Кузбасса, куда можно будет обращаться бизнесу с конкретными запросами, а завершилась секция подписанием Соглашения о сотрудничестве между Кузбасским технопарком и Ассоциацией профессиональных участников венчурного и инвестиционного рынка «Большая Медведица», что расширит доступ Кузбасских стартапов к инвестиционным сделкам уже в ближайшее время.

9 технологических стартапов из Кузбасса представили свои проекты инвесторам и бизнес-сообществу. Среди них: производство беспилотников, угольных брикетов, ИТ-решения для промышленности, общественного питания, организации закупок.

Проект по возведению высокоскоростных автономных комплексов для подключения абонентов к сети Интернет и мобильной связи в удаленных районах (например, местах добычи полезных ископаемых) в результате питч-сессии сразу получили приглашение принять участие в бизнес-миссии в Узбекистан.