В Кемерове митинг-концерт «Крымская весна» по традиции прошел на бульваре Строителей, зрителями стали более 10 тысяч человек. В числе почетных гостей — ветераны специальной военной операции, локальных конфликтов. С праздничным днем кузбассовцев поздравил губернатор Илья Середюк.

«Крымская весна стала символом единения нашей страны, нашего народа. Тогда, в 2014 году, была восстановлена историческая справедливость. Наше государство четко дало понять всему миру, что Россия готова защищать свои интересы и отстаивать место в новом мировом порядке. Сейчас бойцы, в том числе наши ребята из Кузбасса, с честью выполняют сложные задачи в ходе специальной военной операции. Они защищают мирных граждан, уверенно освобождают землю от неонацистов. Мы гордимся нашими героями и ждем их скорейшего возвращения с Победой», — отметил Илья Середюк.

Для гостей праздника организовали фотозоны Российского географического общества, тематические выставки работ учащихся школ искусств, национальных костюмов, техники ДОСААФ. Клубы по месту жительства, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», «Юнармия» подготовили презентационные площадки, было представлено больше десятка мастер-классов и творческих лабораторий по изготовлению тематических сувениров. Творческие коллективы города исполнили номера о России, Родине, единстве, мире и дружбе. Завершился праздник «Хороводом национальностей».