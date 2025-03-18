Сегодня, в день 60-летия со дня выхода в открытый космос дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, организована экскурсия по первой в мире музейной выставке «Человек вышел в космическое пространство!» с борта Международной космической станции. Также торжественные мероприятия прошли на малой Родине космонавта — в селе Листвянка Тисульского округа.

В рамках празднования 60-летия первого выхода человека в открытый космос состоялся телемост, в котором приняли участие представители госкорпорации «Роскосмос», Кузбасса и Вологодской области. Этот регион является родиной командира корабля «Восход-2», Героя Советского Союза, летчика-космонавта Павла Беляева, чье 100-летие отмечают в этом году.

Космонавты, находящиеся сейчас на МКС, — Герой России Алексей Овчинин и Герой России Иван Вагнер вышли на связь с Землей и провели экскурсию по первой в мире выставке на борту Международной космической станции, организованной Музеем космонавтики.

В постоянной экспозиции Музея космонавтики представлены уникальные экспонаты, связанные с подготовкой и проведением первого выхода человека в открытый космос. Самые интересные образцы космической техники и личные вещи стали основой для передвижной планшетной выставки на МКС. Она состоит из 10 планшетов формата А4, они доставлены на борт Международной космической станции на грузовом корабле «Прогресс МС-30» 2 марта и размещены в российском сегменте.

Кроме того, на выставке представлена схема выхода космонавта в открытый космос из космического корабля «Восход-2» с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, а также кисть, которую он использовал для живописи.

В Кузбассе центральным событием празднования стало торжественное возложение цветов к скульптурной композиции «Дорога к звездам», которая установлена в сквере села Листвянка Тисульского муниципального округа. В церемонии приняли участие активисты движения «Юнармия», «Леоновский» отряд, кадеты и жители села. В сквере им. А.А. Леонова они смогли увидеть прямую трансляцию с МКС на большом экране, а также посетили выставочные площадки: тематическую выставку детских рисунков, мультимедийную выставку «Космический Микеланджело. Человек-космос» от Кузбасского центра искусств, выставку «Бескрайний космос» из фондов Музея изобразительных искусств Кузбасса и другие. Кроме того, в учреждениях культуры и в сквере им. А.А. Леонова работали тематические локации, выставки, квизы и показы фильмов о космосе. Так, в Центре культуры и кино пгт Тисуль организовали показ документального фильма «Алексей Леонов. По самому краю», премьера которого состоялась в Кемерове в прошлом году.

В Тисульской центральной библиотеке прошел литературный мини-спектакль «Космическая история», работала книжная выставка «Алексей Леонов — звездный сын Кузбасса». В Тисульском историко-краеведческом музее состоялся музейный урок «Первый в открытом космосе».