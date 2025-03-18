Федеральное финансирование по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», реализуемой в рамках национального проекта «Молодежь и дети», получат 100 университетов из 41 региона страны. Список участников основного трека утвердил Совет по поддержке программ развития университетов-участников «Приоритета-2030» под председательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Кузбасс в программе стратегического академического лидерства представляет Кемеровский государственный университет.

«Участие в нацпроекте «Молодежь и дети» — это возможность для высшей школы региона наращивать научный потенциал и предлагать технологические решения для достижения национальных целей, озвученных Президентом России. По итогам отбора КемГУ получит федеральную субсидию в размере 100 млн рублей. Эти средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, организацию научных мероприятий», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

На защите программы развития в Москве Кемеровский государственный университет представил совместный с НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний проект по созданию Центра доклинических испытаний, который направлен на получение научными методами оценок и доказательств безопасности, качества и эффективности медицинских изделий.