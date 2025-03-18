В Кемеровской области всего неделя осталась до завершения приема заявок на региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс», которую разработали по инициативе Президента Владимира Путина. Она направлена на обучение и подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции, в том числе действующих. Заявки принимаются до 25 марта 2025 года через «Личный кабинет» специального портала. Для консультаций работает горячая линия: 8 (3842) 58-15-46.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил высокий интерес к программе.

«На данный момент мы получили более 800 заявок. Среди потенциальных участников программы — один Герой России, 68 человек отмечены орденом Мужества. Такие люди смогут внести большой вклад в развитие нашего региона и всей страны», – сказал глава региона.

Для поступления в программу необходимо пройти конкурс: заполнить анкету, пройти тестирование и собеседование. До 16 июня будут отобраны кандидаты, которые войдут в кадровый резерв. Всего на первый поток обучения планируют набрать сто человек. За каждым из них закрепят наставника, в роли которых выступят высокопоставленные должностные лица: губернатор, его заместители, члены правительства, депутаты, а также главы муниципалитетов. Контроль за реализацией программы на всех этапах будет осуществлять Общественный совет под председательством губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Обучение начнется 1 сентября и продлится 12 месяцев. В течение года участники программы получат практический опыт в решении задач в экономической и социальной сферах региона.