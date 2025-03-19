В правительстве региона прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Ильи Середюка. В обсуждении приняли участие руководители и представители региональных министерств и ведомств, Госавтоинспекции Кузбасса, главы муниципальных образований. Среди основных вопросов — снижение дорожно-транспортных происшествий, проведение профилактических мероприятий, приведение дорог в нормативное состояние.

Как доложил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Дмитрий Киселев, в 2025 году дорожники отремонтируют 214 км дорог. В том числе в рамках региональной субсидии размером 2,26 млрд рублей в порядок приведут 60 км муниципальных дорог. Еще из бюджета Кузбасса будет направлено 9,9 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети протяженностью 84 км. В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал по инициативе Президента России Владимира Путина, на сумму 4,9 млрд рублей к нормативному состоянию планируется привести 70 км дорожного полотна и 1106 метров искусственных сооружений, а также установить или заменить 8 автобусных павильонов, 4 светофора, более 16 тысяч метров ограждений, 1019 дорожных знаков.

В Кузбассе на автодорогах общего пользования используется 433 комплекса фото-видео фиксации: 288 — стационарных, 131 — передвижной, 14 —мобильных. В прошлом году в соответствии с новыми требованиями проведена замена 108 единиц устаревшего оборудования. В этом году запланирована установка еще 5 современных комплексов. Кроме того, в регионе функционирует 28 автоматических пунктов весового и габаритного контроля, к 2030 году их число увеличится до 38.

В 2024 году на реализацию программ по безопасности дорожного движения минобразования региона направило почти 6 млн рублей. В том числе средства потрачены на покупку 417 единиц технических средств и 33 комплектов наглядных учебных и методических материалов для обучения детей. В рамках досуговых мероприятий проведено более 350 тематических конкурсов, форумов и мастер-классов для 6,5 тысячи детей. В летних лагерях организованы профильные смены с участием более 500 ребят. Дошкольникам и ученикам младших классов вручено 31 тысяча световозвращающих элементов для одежды. Кроме того, в школах организовано более 12 тысяч родительских собраний с обсуждением вопросов по безопасному поведению на дорогах. В прошлом году в регионе действовали 889 отрядов юных инспекторов движения, которые насчитывали более 10 тысяч детей. Созданы специальные видео- и аудиоматериалы по безопасности дорожного движения для детей, которые размещены в средствах массовой информации и соцсетях. В 2025 год на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах минобразования направит почти 4,4 млн рублей.

Как отметил начальник Госавтоинспекции Кузбасса Олег Глухарев, в 2023 году выявлено 31 место концентрации ДТП, 30 ликвидировано. В 2024 году зарегистрировано 24 очага. На сегодняшний день в регионе разработаны мероприятия по ликвидации причин и условий совершения ДТП на потенциально аварийно-опасных участках дорог и улиц всеми владельцами дорог, органами и организациями.

В Кузбассе налажена работа по проведению медицинского освидетельствования водителей транспортных средств на состояние опьянения, запущен проект «Автотрезвость». Действует система оказания своевременной помощи пострадавшим в ДТП. Также медработниками проводится обучение навыкам оказания первой помощи сотрудников МЧС, УГИБДД, водителей школьных и междугородных автобусов, курсантов школ вождения. В родильных домах, детских поликлиниках проходят беседы и лекции по использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей и подростков.

По итогам совещания глава региона поручил актуализировать информацию о местах концентрации ДТП, разработать комплекс мер по их предотвращению, проверить работу средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, а также усилить профилактическую работу с детьми.