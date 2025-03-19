При поддержке Российского экспортного центра проходит прием заявок по специальной программе господдержки при транспортировке по международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки.

Прием заявок на получение господдержки будет организован в государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и продлится до 24 марта.

Перевозчики смогут компенсировать сумму скидки, предоставленной ими компании-экспортеру. Предоставлять господдержку будут на конкурсной основе.

Претендовать на поддержку смогут российские логистические компании, оказывающие услуги по морской перевозке продукции в контейнерах по международным маршрутам из морских портов Балтийского моря или Азово-Черноморского бассейна, расположенных на территории Российской Федерации, в порты приоритетных стран. В число таких государств в этом году вошли Никарагуа, Сенегал, Венесуэла, Бразилия, Куба, ЮАР и Танзания.

Отметим, что Кузбасс плотно сотрудничает со странами Африки и Латинской Америки. Кузбасс поставляет удобрения, изделия из камня, гипса, цемента, инструменты, ложки, котлы, оборудование и механические устройства. Обратиться за консультацией по вопросам развития экспорта в регионе и поддержки несырьевого экспорта, узнать о планируемых мероприятиях можно в Центре поддержки экспорта Кузбасса по телефону 8 (3842) 77-88-60 или на сайте https://export42.ru/

Поддержка перевозок по приоритетным маршрутам запускается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».