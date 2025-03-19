Сергей Вирченко занял восьмое место среди горнолыжников. В биатлоне Сергей Рыжков пришёл к финишу 12-м, а в лыжной гонке – 17-м. Антон Чувашов стал 13-м в биатлоне и 26-м в лыжной гонке.

Драматичным получилось выступление Владимира Бохолдина, представлявшего Кузбасс в сноуборде. На дистанции у него дважды слетал протез, но наш земляк справился с трудностями и занял почётное 10-е место.

Всего на зимнем Всероссийском Кубке Защитников Отечества в Ханты-Мансийске выступали более 300 участников СВО из 60 регионов.

«От лица Министерства обороны Российской Федерации, Государственного фонда «Защитники Отечества» поздравляю участников специальной военной операции с торжественным завершением первого «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Эти дни были насыщены эмоциями и яркими победами. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед!», – обратилась к участникам «Кубка Защитников Отечества» статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.



Первый зимний Кубок Защитников Отечества стал важной вехой в развитии адаптивного спорта и ярким событием в истории отечественного паралимпийского движения.



«По накалу, страстям и эмоциям он не уступает крупнейшим соревнованиям паралимпийцев. Отличные результаты были показаны в лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде. Команды по следж-хоккею продемонстрировали высокий уровень мастерства и зрелищную игру. Наиболее перспективных к спорту ветеранов СВО пригласим на тренировочные мероприятия сборных команд», – отметил президент паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Список победителей и призеров первого Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» опубликован на сайте.