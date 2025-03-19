До 30 марта можно подать заявки на участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Он направлен на развитие адаптивной моды, поиск новых идей и технологий в создании одежды для людей с ограниченными возможностями, а также на поддержку и социальную адаптацию участников специальной военной операции. В показах примут участие ветераны СВО и члены их семей.

«После возвращения к мирной жизни наши защитники хотят быть активными, а также хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в специальной одежде с учетом особенностей их состояния. Поэтому конкурс «На крыльях», в основе которого лежат идеи равенства и заботы о героях СВО, очень востребован для их адаптации и социализации. Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели», — подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В этом году конкурс, который зародился три года назад как региональная инициатива в Кузбассе, выходит на международный уровень. Ключевые мероприятия конкурса «На крыльях» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025.

Принять участие в конкурсе могут кузбасские модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с инвалидностью, а также студенты средних и высших профессиональных учебных учреждений, занимающиеся разработкой такой одежды. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме на официальном сайте проекта.