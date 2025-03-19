В Кузбассе к 80-летию Победы продолжается брендирование общественного транспорта. Памятной символикой уже оформили свои составы муниципальные транспортные предприятия Кемерова, сейчас к акции присоединился «Пассажиравтотранс».

В регионе уже брендировано 215 автобусов. Праздничный общественный транспорт курсирует в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Березовском, Мариинске, Междуреченске, Прокопьевске, Юрге, Гурьевске, пгт Зеленогорский и Ижморский. Во всех филиалах предприятия к концу марта символикой Победы оформят около 800 единиц транспорта. Также сотрудники готовятся присоединиться к движению «Бессмертный полк» и разместить на автобусах портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

В структуру ГПК «Пассажиравтотранс» входят 17 филиалов в городах Кузбасса, а также 29 автовокзалов и автостанций. Ежедневно водители предприятия выполняют порядка 7 тысяч рейсов.

О вкладе работников транспортной системы Кузбасса в Победу в Великой Отечественной войне школьникам рассказал министр транспорта Кузбасса. С лекциями, посвященными 80-летию Победы, Сергей Рубан посетил гимназию №17 в Кемерове и школу № 45 в Прокопьевске. Школьники и педагоги узнали о том, как в 1941–1945 годах сотрудники транспортных предприятий перестроили свою работу в интересах обороны страны, о строительстве бронепоездов, восстановлении железнодорожных путей после вражеских обстрелов, подвигах новокузнецких трамвайщиков, становлении образовательно-просветительской работы в тылу и развитии движения «лунинцев», которые, подобно «стахановцам», в несколько раз перевыполняли нормативы на производстве. Вместе с учениками школы № 45 в Прокопьевске министр транспорта Кузбасса посетил расположенный в учреждении Музейно-исторический комплекс «Дорога памяти», воссоздающий атмосферу событий Великой Отечественной войны.

«Героические страницы истории Кузбасса в военные годы немыслимы без подвигов, которые ежедневно совершали работники транспортной системы — и на фронте, и в тылу», — подчеркнул Сергей Рубан.

В Кузбасском центре дополнительного образования прошел региональный этап Всероссийского конкурса хорового пения «Поют дети России». В этом году он посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в составе хоровых коллективов приняли 376 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В номинациях «Академические хоры», «Народные хоры» и «Эстрадные хоры» были представлены по три творческих номера — обработки народных песен, произведения отечественных композиторов современных и прошлых лет. По одному номеру участники посвятили 80-летию Великой Победы. Победители и призеры регионального этапа представят Кузбасс на Всероссийском фестивале школьных хоров «Поют дети России». Конкурс направлен на сохранение и развитие отечественных традиций хорового пения, творческого потенциала ребят.

В киноконцертном зале «Звездный» Центра культурного развития Березовского состоялся театрализованный концерт «Дети войны». Тематическая постановка подготовлена специалистами Дворца культуры «Шахтеров» с участием вокальных и хореографических коллективов. Зрители узнали о подвигах маленьких героев, которые, не щадя себя, сражались наравне со взрослыми, о стойкости и героизме в тылу, где дети работали не покладая рук, заменяя отцов, ушедших на фронт.

В Прокопьевске на площадке Детской школы искусств №10 имени А.И. Хачатуряна состоялся Городской фестиваль исполнителей на баяне и аккордеоне, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Участие приняли 30 воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств города в возрасте от 7 до 16 лет. Юные музыканты исполнили музыкальные произведения военных лет, особой популярностью пользовалась знаменитая песня «Катюша».