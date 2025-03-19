По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко провела выездные совещания с руководителями управляющих компаний в Новокузнецке, Киселёвске, Прокопьевске и Междуреченске.

Главам более чем 50 УК рекомендовали действовать на предупреждение. Особенно это актуально в связи с предстоящей весенне-летней работой: необходимо проверить состояние кровель на предмет протечек, составить график проверок детских игровых площадок, сформировать планы по ремонту общего имущества многоквартирных домов.



«Обсудили наиболее актуальные, проблемные и спорные вопросы, которые возникают в ходе деятельности управляющих компаний. Важно, чтобы сложности, с которыми сталкиваются жилищники, не сказывались на качестве услуг, получаемых жителями региона в сфере ЖКХ», – отметила Ирина Гайденко.

Также были даны рекомендации отдельно для каждого из муниципалитетов. К примеру, в Междуреченске коммунальщикам нужно в течение недели разработать дорожные карты с указанием конкретных сроков устранения неисправностей на тепловых узлах и поверке счетчиков на каждом многоквартирном доме, где есть нарушения. Теплоснабжающие организации и управляющие компании должны устранить их своими силами в установленные сроки.



В Киселевске из ведения управляющей компании, на которую в прошлом году поступило много небезосновательных, как выявили проверки, жалоб, вывели 36 многоквартирных домов и по распоряжению городской администрации передали их другой УК. На оставшихся четырёх домах проводятся собрания по вопросу смены управляющей компании.



В пресс-службе АПК подчеркнули, что такие встречи с жилищными организациями Госжилинспекция Кузбасса проводит регулярно.



Полный рейтинг управляющих компаний Кузбасса опубликован на официальном сайте ведомства в разделе «Перечни информационных реестров».