В правительстве региона обсудили итоги и перспективы трудоустройства людей с инвалидностью, включая участников специальной военной операции.

В рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Кузбасса» предоставляется широкий спектр услуг по поиску работы и адаптации к современным условиям рынка труда. Служба занятости населения региона реализует проекты #ПОВЕРЬВСЕБЯ для граждан с инвалидностью и #РаботаДляСВОих для участников СВО.

В 2024 году служба занятости помогла в трудоустройстве 1488 людям с ограниченными возможностями здоровья. Консультациями по открытию бизнеса воспользовались 306 инвалидов, 15 человек организовали собственное дело, в том числе три героя спецоперации, 14 начинающих предпринимателей получили финансовую помощь по 150 тысяч рублей на реализацию бизнес-идей.

Профессиональное обучение организовано для 174 кузбассовцев с ограничениями по здоровью, среди которых девять участников боевых действий. Наиболее популярные профессии для обучения: охранник, водитель автомобиля категорий «B» и «C», водитель погрузчика, кладовщик. Например, защитник Отечества из Калтана, получивший третью группу инвалидности из-за травмы обеих рук, получил профессию «охранник» и устроился в частное охранное предприятие, где занимается сопровождением грузов. Еще один кузбассовец данной категории осваивает профессию «водитель погрузчика» в Новокузнецком учебном центре. Спросом пользуются курсы подготовки «Кадровое делопроизводство», «1С».

Для работодателей, которые создают рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья и принимают на стажировку таких выпускников, с 2020 года действуют дополнительные региональные меры поддержки. В 2024 году стажировку прошли 24 человека.

В регионе действует система квотирования рабочих мест для инвалидов. На сегодняшний день число таких мест составляет 9,3 тысячи. Фактически на них трудоустроены 7,3 тысячи человек, что составляет 78,3% от установленной квоты. 40 работодателей воспользовались альтернативным способом выполнения квоты через заключение соглашений с другими организациями на трудоустройство 270 инвалидов.

В 2025 году планируется обеспечить работой не менее 1,9 тысячи жителей, имеющих ограничения по здоровью, обучить 150 человек и повысить мотивацию к трудоустройству порядка 700 человек.