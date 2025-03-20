Летняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Кузбассе

Губернатор Илья Середюк принял участие в 107-м заседании Общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Одним из основных вопросов стало проведение в Кузбассе Летней «Спартакиады народов Сибири».

«В Кузбассе создана одна из лучших спортивных инфраструктур в стране по разным видам спорта, поэтому Спартакиаду народов Сибири решили провести с 11 по 15 июня в городе Кемерово на базе многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Это универсальный объект, оснащенный необходимым оборудованием для проведения мероприятий международного уровня», — отметил Илья Середюк.

В соревнованиях примут участие сборные команды регионов, входящих в МАСС. Будут представлены как традиционные виды спорта, так и дисциплины для участников специальной военной операции. В программу войдут: спортивная борьба (вольная борьба); тяжелая атлетика; настольный теннис; волейбол; самбо; плавание; пулевая стрельба и борьба корэш. Участники СВО будут соревноваться в волейболе сидя, пауэрлифтинге, настольном теннисе и пулевой стрельбе.

Летняя «Спартакиада народов Сибири» входит в план мероприятий Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года.