По информации Архивного управления Кузбасса, в годы Великой Отечественной войны в Кузбассе не только добывался уголь, но и производилась необходимая военная продукция — снаряды, автоматы, мины. Те, кто остался в тылу, делали все возможное для помощи фронту, для фонда обороны кузбассовцы собрали более 1,2 млрд рублей.

Например, коллектив станции Белово построил бронепоезд «Металлург Кузбасса». Комсомольцы направили средства на подготовку эскадрильи самолетов «Комсомол Кузбасса», которая участвовала в сражениях на Курской дуге. Жители Мариинского района набрали 49 вагонов подарков для бойцов 22-й Сибирской дивизии. Сталевар Кузнецкого металлургического завода Александр Чалков сверх плана выплавил сталь на 24 танка, 36 орудий, 1500 минометов, 1800 автоматов, 10 тысяч гранат. Силами пионеров и школьников собрано около 5 млн рублей и более 20 тысяч тонн металлолома.

К 80-летию Победы региональное отделение Движения Первых запустило проект «Пионеры-герои». Активисты на уроках рассказывают школьникам о подвигах в годы войны Валентина Котика, Зинаиды Портновой, Леонида Голикова, Владимира Дубинина и других детей. Программа занятия разработана на основе книг и исторических материалов с использованием фрагментов художественных фильмов. Наставниками юных авторов урока стали ученые-историки филиала Российского общества «Знание» в Кузбассе. Планируется, что проект охватит 6 тысяч человек в возрасте от 9 до 25 лет со всех муниципалитетов.

В Кузбассе продолжается набор в ряды «Волонтеров Победы» для сопровождения мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы. Зарегистрироваться на сайте ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ.РФ могут все желающие в возрасте от 14 лет. На данный момент подтверждено 2207 заявок от кузбассовцев. Активисты уже приняли участие в организации мероприятий ко Дню Героев Отечества, акциях, посвященных снятию блокады Ленинграда и Сталинградской битве, в оказании адресной помощи ветеранам и труженикам тыла, благоустройству памятников и мемориалов. В плане — сопровождение масштабных акций, в том числе «Георгиевская ленточка», «Красная Гвоздика», «Диктант Победы», «Бессмертный полк», исторический онлайн-квест «Вечные звезды», «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны».

В проведение и подготовку праздничных и памятных мероприятий включился молодежный парламент Кузбасса совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества. Например, был организован «Тест по истории Великой Отечественной войны». Также стартовал областной конкурс патриотических видеороликов «Живая история» для школьников и студентов. В апреле запланирован образовательный квиз на знание истории Великой Отечественной войны «Наша Победа».