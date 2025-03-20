Масштабное совещание «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Российской Федерации Сибирского федерального округа: итоги 2024 года и задачи на 2025 год» прошло в Кемерове. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, начальник Департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов, руководители и специалисты органов лесоуправления регионов Сибири, подведомственных организаций и учреждений.

«Кузбасс показывает высокий уровень эффективности работы. Задачи по охране и защите лесов от пожаров были выполнены полностью. В прошлом году в регионе не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. Этому способствовало приобретение специальной техники и оборудования — 399 единиц, а также патрулирование лесных массивов, мониторинг пожарной опасности и профилактическая работа с населением. Учитывая погодные условия и уровень снежного покрова, в этом году пожароопасный сезон начнется на месяц раньше. Поэтому необходимо держать лесопожарную обстановку на контроле и не допускать возникновения возгораний», — сказал Михаил Козлов.

В рамках визита в Кузбасс Михаил Козлов встретился с председателем правительства Кузбасса Андреем Пановым.

«Мы понимаем значимость восстановления и сохранения лесов для нашего промышленного региона. Этот вопрос находится на особом контроле у губернатора Кузбасса. В минувшем году достигнута ключевая задача национального проекта «Экология»: обеспечен стопроцентный баланс воспроизводства и выбытия лесов», — сказал Андрей Панов.

В 2024 году в регионе площадь лесовосстановления и лесоразведения превысила площадь вырубленных и погибших лесов. Было восстановлено 13,4 тысяч га. Для воспроизводства зеленого фонда заготовили 3,65 тонн семян растений — 121,6% от плана. В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» по числу высаженных деревьев Кузбасс занял второе место: весной прошлого года было высажено более 1,1 млн деревьев и кустарников. Всего с начала акции территорию пополнили почти 3,5 млн деревьев. В 2025 году планируется установить еще один рекорд — высадить 2 млн деревьев.

На встрече было озвучено, что в Кузбассе на 61% снизился объем незаконных рубок, на 58% — ущерб от незаконных рубок и на 24% — количество случаев.

На пленарном заседании отметили положительные итоги работы региона по цифровизации и использованию новых технологий в отрасли. Как отметил заместитель губернатора Кузбасса Леонид Старосвет, в Кузбассе внедряется федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) — цифровой двойник леса. По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» для охраны лесов приобретены 13 беспилотных аппаратов общей стоимостью 19,5 млн рублей. Были поставлены задачи на 2025 год в части охраны и защиты леса, а также лесовосстановительных работ.

Кроме того, в рамках окружного совещания прошли тематические круглые столы, состоялось заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, основной темой которого стало повышение эффективности использования лесов, доходности лесного сектора.