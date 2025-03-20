По Указу Президента России Владимира Путина создана комиссия Госсовета, в состав которой войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций.

За неделю до первого установочного заседания комиссии помощник Президента, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин и губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорь Бабушкин обсудили ряд аспектов по деятельности созданного органа.

«Для участников СВО делается много, но остаются проблемы, которые нужно решать как можно скорее. Требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений. Мы должны сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, найти себя в мирной жизни. Времени на раскачку нет. Работу комиссии необходимо запустить максимально оперативно», — отметил помощник Президента.

В комиссии будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе, вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере.

Новый орган должен объединить усилия всех комиссий Госсовета, всех органов власти, Фонда «Защитники Отечества» и других общественных организаций. По мнению Алексея Дюмина, требуется большее вовлечение регионов, их социальных и медицинских учреждений.

Игорь Бабушкин отметил необходимость ещё более тесного сотрудничества региональных органов власти и Фонда «Защитники Отечества» как главного организатора и координатора этой работы.

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача – создать Фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у Фонда, и у комиссии общая – обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей», — подытожил Игорь Бабушкин.

В Кузбассе до завершения приема заявок на участие в программе «СВОи Герои. Куzбасс» остается несколько дней. Это региональный проект по созданию кадрового резерва из ветеранов и участников СВО.

В настоящее время получено более 800 заявок. Среди потенциальных участников программы — один Герой России, 68 человек отмечены орденом Мужества.

Подать заявку на участие можно до 25 марта 2025 года по ссылке (https://ako.ru/obshchestvo/svoi-geroi-kuzbass.php) через «Личный кабинет». Действует телефон горячей линии 8 (3842) 58-15-46.