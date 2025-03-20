Губернатор Кузбасса Илья Середюк и первый заместитель Министра здравоохранения России Владимир Зеленский посетили медицинские учреждения региона, а также приняли участие в совещании с главными врачами медорганизаций. Основной темой стала цифровизация здравоохранения и планы дальнейшего развития.

«Кемеровская область блестяще выполнила все показатели нацпроекта, который закончился в 2024 году, в части цифровизации системы здравоохранения. Единая медицинская информационная система, сервисы для граждан, возможности связи с системой обязательного медицинского страхования — есть огромный накопленный опыт, который позволяет облегчить работу врача, обеспечивает удобство для пациентов. Его обязательно стоит тиражировать», — подчеркнул первый замминистра здравоохранения РФ.

На совещании обозначили планы дальнейшей работы по цифровизации здравоохранения региона. Они включают внедрение проактивного мониторинга состояния здоровья с использованием цифровых сервисов, переход на использование цифровых клинических рекомендаций, расширение возможностей удаленного консультирования с использованием телемедицинских технологий.

«Наша задача — это забота о человеке, оказание медицинской помощи играет в этом ключевую роль. Владимир Анатольевич дал рекомендации, в каком направлении нам лучше двигаться в развитии системы здравоохранения Кузбасса», — подчеркнул Илья Середюк.

Одним из пунктов посещения стал Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта. Губернатор Кузбасса и первый замминистра здравоохранения РФ осмотрели несколько отделений. Так, отделение радиотерапии №1 оснащено современными линейными ускорителями, позволяющими применять самые передовые методики лечения. В отделении противоопухолевой лекарственной терапии № 1 ежегодно получают высокоспециализированную помощь более 1500 пациентов, а врачи ведут активную научную работу.

На площадке Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кузбасса обсудили подключение системы здравоохранения региона к государственной информационной системе обязательного медицинского страхования. Она предназначена для учета сведений о медпомощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания.

Цифровизация позволила объединить медицинские данные пациентов Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша в единую базу. Теперь специалисты могут быстро получать доступ к истории болезни пациента, результатам анализов, назначенным препаратам и другим важным данным. Сервис «Регистр БСК» позволяет оперативно передавать в поликлиники данные о пациентах для своевременной постановки на диспансерное наблюдение. Реализуется проект «Персональные медицинские помощники» для пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. С помощью специальных приборов в домашних условиях можно измерить важные показатели, они автоматически передаются лечащему врачу. При ухудшении данных пациента сразу пригласят на прием к кардиологу или эндокринологу для коррекции терапии. Это позволяет эффективно профилактировать развитие заболеваний и их осложнений.

Кузбасс стал одним из первых регионов страны, который в прошлом году полностью осуществил переход на единую медицинскую информационную систему. В нее интегрированы многочисленные сервисы, прежде всего позволяющие повышать скорость и качество диагностики, эффективность лечения. Сервис «Портал врача» предоставляет медикам полную и достоверную информацию, собранную из всех организаций, где наблюдается пациент. Это позволяет оперативно собрать анамнез, назначать препараты или операции.Обеспечить своевременную помощь экстренным пациентам помогает автоматизированная система управления «Скорая помощь», которую используют все станции и подстанции СМП. Кол-центры 03 и 103 принимают и обрабатывают вызовы от населения, после чего они появляются в системе и распределяются по бригадам. С 2019 года обработано более 5,5 млн обращений, в том числе более 170 тысяч — в текущем году.

Для пациентов в регионе запущен портал записи к врачу (врач42.рф). Ежедневное число уникальных посетителей портала превышает 3,5 тысячи человек. С начала 2024 года на портале создан «Личный кабинет ребенка». Этой услугой уже воспользовались 19,6 тысяч родителей.

Одним из важных шагов в развитии цифровизации стало использование искусственного интеллекта. Для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе внедрен сервис поддержки принятия врачебных решений. Это электронный помощник врача, который содержит более 100 клинически значимых данных. ИИ формирует рекомендации в течение одной минуты, а окончательное решение по тактике лечения пациента принимает лечащий врач. За 2024 год таким образом обработано более 181 тысячи электронных медицинских карт пациентов.

Также в рамках рабочего визита замминистра здравоохранения РФ состоялось возложение цветов к Мемориалу Воину-Освободителю в Кемерове.