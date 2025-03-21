Кузбасским региональным отделением «Российских студенческих отрядов» запланировано участие в 22 всероссийских проектах. Свое трудовое лето в составе РСО проведут более 3 500 студентов со всего Кузбасса.



«Желающие поработать летом ребята еще могут выбрать для себя подходящее направление в составе студенческого отряда. Их ждут крупные работодатели и проекты на территории всей страны, бесплатное обучение по рабочей специальности, работа вместе с единомышленниками. Мой путь тоже начинался в студенческом отряде на Дальневосточной путине, благодаря этому движению я начал свой личностный и профессиональный путь, нашел друзей и продолжаю дальше развивать молодежную политику. Уверен, что и для многих молодых людей Кузбасса студенческие отряды могут стать новым этапом в жизни», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, Председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

При подготовке к летнему трудовому сезону для участников движения запланировано проведение различных мероприятий.