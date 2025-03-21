Праздничное событие, приуроченное ко Дню войск национальной гвардии России, состоится в Кемерове.

23 марта в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова соберутся сотрудники и военнослужащие Росгвардии, в том числе участники специальной военной операции, представители силовых ведомств, школьники и кадеты, а также любители классического вальса.

Более 200 гостей окунутся в атмосферу XVIII-XIX веков. Кавалеры в военной парадной форме различных лет и дамы в элегантных бальных платьях исполнят исторические танцы вместе со студией «Сюита» Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В.Д. Федорова.



Помимо танцевальной программы, участников бала ждут концертные номера и мастер-классы, также будет открыта выставочная композиция военно-патриотических клубов.

Фото: пресс-служба АПК