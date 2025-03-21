На сегодняшний день в Кузбассе зарегистрировано 21 646 женщин — индивидуальных предпринимателей, что составляет 43,9% регионального бизнес-сообщества. Годом ранее этот показатель составлял 21 060 человек.

«Рост женского предпринимательства в 2024 году характеризовался увеличением доли тех, кто воспользовался мерами господдержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ранее мужчины-предприниматели чаще использовали инструменты поддержки для запуска и развития своего дела. В минувшем году женщины показали свою активность. Во многом это связано с обучающими программами, которые направлены на развитие женского предпринимательства», — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Так, Центр «Мой бизнес» реализует образовательную программу «Мама-предприниматель». Кроме того, в регионе создано мощное сообщество женщин, активно реализующих себя в бизнесе.

Чаще всего женщины открывают свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя в сфере услуг социального характера (уход за больными, пожилыми лицами и т. п.), персональных услуг (салоны красоты, прачечные), производства одежды, туризма и образования.

Практически полностью заняты женщинами такие сферы самозанятости, как маникюр/педикюр, косметология, няни, стилист/парикмахер, пошив одежды. Наименьшая доля самозанятых женщин среди автослесарей, сантехников, ремонта бытовой техники.

Средний возраст бизнеса (срок от момента регистрации ИП) у женщин составляет 5 лет 10 месяцев (у мужчин — 6 лет и 3 месяца). Среди ИП около 2% женщин моложе 21 года, 24% — в возрасте от 21 до 35 лет, 65% — от 35 до 60 лет, 9% — старше 60 лет. Среди самозанятых — почти половина женщин в возрасте до 35 лет (49%).