Мэр областной столицы Дмитрий Анисимов сообщил, что сегодня демонтировали старую железобетонную стелу на улице 40 лет Октября. Теперь предстоит усилить фундамент, ведь здесь появится новая стела с часами. Это будут механические часы с циферблатом и стрелками, которые должны гармонично вписаться в окружающий архитектурный ансамбль.

«К работам по обновлению Доски почета планируется перейти чуть позже. Здесь приняли решение оставить старое крепкое основание, обшить его алюминиевыми композитными панелями, поверх них смонтировать световые блоки с портретами заслуженных жителей Кировского района», – написал кемеровский градоначальник на своей странице в соцсетях.

Доска почёта будет облицована алюминиевыми композитными панелями, на ней будут закреплены световые блоки с портретами почётных граждан Кировского района.

Фото: Дмитрий Анисимов/ВКонтакте



