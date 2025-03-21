В Кузбассе подведены итоги регионального семейного конкурса «Семья за безопасность на дорогах»

Конкурс проводится более 10 лет в Кузбасском детско-юношеском центре. Ежегодно на него приезжают со всего региона более 25 команд. В этот раз участие в конкурсе приняло 27 команд.

В рамках конкурса семейные команды прошли пять этапов:

– «Эрудиты ПДД» – решение ситуационных задач, знание алгоритма безопасного перехода проезжей части и «ситуации-ловушки».

– «Грамотный водитель» – проезд заданного маршрута на веломобилях с соблюдением требований дорожных знаков, сигналов транспортных светофоров и дорожной разметки.

– «Я соблюдаю ПДД» – безопасный маршрут школьника, дорожные ситуации, правила движения для водителей СИМ и велосипедистов.

– «Визитка» – представление команды в творческой форме.

Также для участников конкурса прошёл экспресс мастер-класс по основам оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.

На торжественном закрытии конкурса прошло шествие «Бессмертный полк» – семьи пронесли портреты Героев под патриотическую песню, которую исполнит учащаяся творческого вокального коллектива.

Для справки: Конкурс направлен на активизацию деятельности образовательных организаций и родительской общественности в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах и воспитания законопослушных участников дорожного движения.

Мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.