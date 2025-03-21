В преддверии 80-летия Победы в Кузбассе приводят в порядок мемориалы, стелы, памятные доски, посвященные героям Великой Отечественной войны. В Новокузнецке запланирована масштабная реконструкция мемориальной стены «Тыл — фронту» на Бульваре Героев. Объект культурного наследия регионального значения был открыт 9 мая 1975 года. Столь долгий срок эксплуатации не мог не сказаться на облике мемориала — на его основании появились трещины.

Разработанный проект реставрации включает три этапа: демонтаж гранитных плит, которыми облицована внешняя сторона объекта; зачистка плит и поверхности, на которой они крепились; корректировка надписей методом гравировки.

В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, ведется устранение имеющихся замечаний. После получения положительного заключения будет объявлен конкурс на определение подрядной организации. Полностью работы планируется завершить до октября 2025 года.